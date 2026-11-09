Lluvias en Pereira dejan más de 20 afectados y obligan a evacuar varias viviendas

Pereira

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en Pereira dejaron un balance de 24 personas damnificadas, entre ellas cinco menores de edad, además de daños en nueve viviendas y cuatro establecimientos comerciales.

De acuerdo con la Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira, las afectaciones se concentraron en Monserrate, Estación Villegas, Montelíbano y la calle 6 con carrera 33, donde se presentaron dos movimientos en masa, una inundación y el colapso parcial de una cubierta.

Una de las situaciones más graves ocurrió en Estación Villegas, donde un deslizamiento afectó dos viviendas. Una de ellas sufrió pérdida total de su estructura al caer al río, mientras que la segunda presentó condiciones de riesgo que motivaron una recomendación de evacuación preventiva.

En Monserrate, otro movimiento en masa provocó daños en una vivienda habitada por un adulto y un menor de edad, quienes recibieron indicación de evacuación preventiva.

Por su parte, en Montelíbano, una inundación afectó seis viviendas y cuatro locales comerciales. El agua alcanzó aproximadamente 80 centímetros de altura, debido a la saturación de sumideros y redes de alcantarillado, situación agravada por la acumulación de residuos.

La cuarta emergencia se registró en la calle 6 con carrera 33, donde se presentó el colapso parcial de una cubierta.

“Esa precipitación se extendió hasta horas de la madrugada y afectó a barrios de nuestra ciudad. La DIGER efectuó la caracterización y verificó las condiciones de riesgo de esos sectores”, informó el director de Gestión del Riesgo de Pereira, Alex José González Castro.

En total, las autoridades reportaron 13 inmuebles afectados, 13 hogares y 24 personas damnificadas por las lluvias, de las cuales 19 son adultos y cinco menores de edad.

Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía mantenerse alerta ante las precipitaciones, evitar las zonas donde se hayan registrado deslizamientos y no transitar por sectores que representen peligro.