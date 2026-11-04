Cuatro soldados resultaron heridos tras una explosión dentro del Batallón San Mateo en Pereira
La Justicia Penal Militar investiga las circunstancias de la explosión que dejó a los uniformados lesionados.
Pereira
De acuerdo con la información conocida, el incidente ocurrió durante la preparación de una salva, procedimiento que utiliza munición de fogueo. Por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo una detonación que afectó a los uniformados.
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Entre los lesionados se encuentran Andrés Camilo Melgar Hurtado, de 28 años; Yeison Salazar Valencia, de 20; José Angelo Jaramillo Niaza, de 19; y Luis Felipe Marín Viveros, también de 19 años.
Los militares presentaron heridas en manos, rostro y extremidades, además de afectaciones por la onda explosiva. Todos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde, según el reporte conocido, permanecen bajo atención médica con pronóstico reservado.
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La Justicia Penal Militar asumió la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la explosión y establecer si se presentaron fallas durante la manipulación del material
Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...