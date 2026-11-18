Pereira

Cinco personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el pasado puente festivo en Pereira y sus corredores viales, según el balance entregado por el Instituto de Movilidad. Los hechos se registraron entre el viernes 13 y el lunes festivo, en siniestros que involucraron motociclistas, vehículos particulares y un camión repartidor.

El primer caso ocurrió el viernes en la carrera 11 con calle 6, donde un motociclista murió tras colisionar contra un vehículo que se encontraba estacionado. El sábado, una mujer que se movilizaba en motocicleta falleció al chocar con un camión repartidor. Posteriormente, el domingo se reportaron dos víctimas fatales en el sector de La Romelia-El Pollo: un motociclista y el conductor de un automóvil. En ese mismo corredor se registró otro accidente en el que murió un conductor.

Frente a este panorama, el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Mauricio Vega López, pidió a los conductores adoptar comportamientos responsables y evitar acciones que pongan en riesgo la vida, como manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias, realizar maniobras peligrosas, exceder la capacidad de pasajeros de los vehículos o distraerse con el celular.

“Este fin de semana desafortunadamente perdieron la vida personas que tenían sus familias, tenían sus planes, tenían sus proyectos y no tenían por qué morir en una vía y menos por irresponsabilidad, por efectos del alcohol o de otros artefactos diferentes al alcohol, pero tampoco tenían ni seguro obligatorio, ni tenían al día la revisión técnico-mecánica y muchos de ellos ni siquiera tenían la licencia de conducir el vehículo como en la motocicleta”, informó el director del Instituto de Movilidad de Pereira.

De acuerdo con el reporte del Instituto, durante noviembre se han registrado 42 siniestros viales que dejan 70 personas lesionadas, cifras que mantienen la preocupación de las autoridades por la seguridad en las vías de la ciudad.