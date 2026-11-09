Destinos imperdibles para disfrutar navidad en Colombia 2026: recomendaciones y actividades

Planes para navidad este 2026 en Colombia.

En vísperas de la temporada navideña los colombianos buscan destinos y planes para aprovechar el mes de diciembre y con esto los eventos que tradicionalmente se realizan en distintas partes del país.

Dentro de los sitios para que las personas, tanto a nivel nacional como para visitantes internacionales, organicen sus programaciones para este diciembre, se destacan los alumbrados navideños y las caminatas nocturnas en distintas ciudades colombianas.

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Destinos para disfrutar navidad en Colombia este 2026

Como sitios recomendados para disfrutar esta época del año se tienen los siguientes lugares:

Boyacá: cuenta con el festival de luces programado para el 5 de diciembre y los tradicionales alumbrados en Villa de Leyva y en diferentes municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, Nobsa y diferentes rutas que conforman al departamento considerándose las fiestas decembrinas más antiguas del país.

cuenta con el festival de luces programado para el 5 de diciembre y los tradicionales alumbrados en Villa de Leyva y en diferentes municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, Nobsa y diferentes rutas que conforman al departamento considerándose las fiestas decembrinas más antiguas del país. Villavicencio: se tienen previstas las actividades con los alumbrados navideños desde el 1 de diciembre en distintos puntos de la ciudad, contando con una gastronomía típica de la región.

se tienen previstas las actividades con los alumbrados navideños desde el 1 de diciembre en distintos puntos de la ciudad, contando con una gastronomía típica de la región. Medellín: los alumbrados navideños se podrán disfrutar en las cercanías del río Medellín y parques de la ciudad. Este tradicional evento cambia de tema en cada edición, siendo para este 2026, según medios locales, una propuesta conceptual y artística orientada a representar la diversidad de diferentes culturas y regiones del mundo.

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Pasto: la capital del departamento de Nariño también cuenta con su alumbrado público, el cual se encuentra en proceso de instalación y preparación a cargo del SEPAL y el seguimiento de la Alcaldía de Local.

la capital del departamento de Nariño también cuenta con su alumbrado público, el cual se encuentra en proceso de instalación y preparación a cargo del SEPAL y el seguimiento de la Alcaldía de Local. Cali: La ciudad tendrá los tradicionales alumbrados en diferentes zonas (Bulevar del Río, Bulevar del Oriente, la Ruta de la Salsa y el barrio Obrero) desde el 7 de diciembre. Esto contará con homenajes a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. De la misma manera, se contará con el desarrollo de la Feria de Cali en homenaje a la ciudad, que está confirmada entre el 25 y el 30 de diciembre de 2026.

La ciudad tendrá los tradicionales alumbrados en diferentes zonas (Bulevar del Río, Bulevar del Oriente, la Ruta de la Salsa y el barrio Obrero) desde el 7 de diciembre. Esto contará con homenajes a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. De la misma manera, se contará con el desarrollo de la Feria de Cali en homenaje a la ciudad, que está confirmada entre el 25 y el 30 de diciembre de 2026. Bogotá: entre las actividades destacadas se encuentra el recorrido en el tren de Navidad, que saldrá desde el CC Gran Estación y hará una breve parada en la estación de Usaquén antes de continuar hacia La Caro, en Chía. Posteriormente, regresará al punto de origen para completar una experiencia redonda de ida y vuelta.

Alumbrado navideño en el puente de Boyacá. Ampliar Alumbrado navideño en el puente de Boyacá. Cerrar

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