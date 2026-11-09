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10 nov 2026 Actualizado 00:40

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Destinos imperdibles para disfrutar navidad en Colombia 2026: recomendaciones y actividades

El país cuenta con diferentes lugares para disfrutar de esta gran temporada, sin gastar mucho dinero

Planes para navidad este 2026 en Colombia.

Planes para navidad este 2026 en Colombia.

Planes para navidad este 2026 en Colombia.

Julián Restrepo

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En vísperas de la temporada navideña los colombianos buscan destinos y planes para aprovechar el mes de diciembre y con esto los eventos que tradicionalmente se realizan en distintas partes del país.

Dentro de los sitios para que las personas, tanto a nivel nacional como para visitantes internacionales, organicen sus programaciones para este diciembre, se destacan los alumbrados navideños y las caminatas nocturnas en distintas ciudades colombianas.

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Destinos para disfrutar navidad en Colombia este 2026

Como sitios recomendados para disfrutar esta época del año se tienen los siguientes lugares:

  • Boyacá: cuenta con el festival de luces programado para el 5 de diciembre y los tradicionales alumbrados en Villa de Leyva y en diferentes municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, Nobsa y diferentes rutas que conforman al departamento considerándose las fiestas decembrinas más antiguas del país.
  • Villavicencio: se tienen previstas las actividades con los alumbrados navideños desde el 1 de diciembre en distintos puntos de la ciudad, contando con una gastronomía típica de la región.
  • Medellín: los alumbrados navideños se podrán disfrutar en las cercanías del río Medellín y parques de la ciudad. Este tradicional evento cambia de tema en cada edición, siendo para este 2026, según medios locales, una propuesta conceptual y artística orientada a representar la diversidad de diferentes culturas y regiones del mundo.

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  • Pasto: la capital del departamento de Nariño también cuenta con su alumbrado público, el cual se encuentra en proceso de instalación y preparación a cargo del SEPAL y el seguimiento de la Alcaldía de Local.
  • Cali: La ciudad tendrá los tradicionales alumbrados en diferentes zonas (Bulevar del Río, Bulevar del Oriente, la Ruta de la Salsa y el barrio Obrero) desde el 7 de diciembre. Esto contará con homenajes a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. De la misma manera, se contará con el desarrollo de la Feria de Cali en homenaje a la ciudad, que está confirmada entre el 25 y el 30 de diciembre de 2026.
  • Bogotá: entre las actividades destacadas se encuentra el recorrido en el tren de Navidad, que saldrá desde el CC Gran Estación y hará una breve parada en la estación de Usaquén antes de continuar hacia La Caro, en Chía. Posteriormente, regresará al punto de origen para completar una experiencia redonda de ida y vuelta.
Alumbrado navideño en el puente de Boyacá.

Alumbrado navideño en el puente de Boyacá.

Alumbrado navideño en el puente de Boyacá.

Alumbrado navideño en el puente de Boyacá.

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