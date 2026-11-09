Claro apuesta por las regiones: construyó red de 410 km para mejorar conectividad en Puerto Carreño

Colombia

Claro, la reconocida empresa de telecomunicaciones, construyó su propia red troncal de microondas de 410 kilómetros que atraviesa la selva, con el fin de mejorar la conectividad en el Vichada, conectando Puerto Carreño y otras poblaciones aledañas al municipio.

¿Cómo se logró el proyecto?

Pues bien, inicialmente, este proyecto fue posible gracias a la inversión de $19.000 millones, que hizo la misma compañía.

Con esta se buscó fortalecer la tecnología 4G de la región y, en esa línea, mejorar la calidad de los servicios de internet en el territorio.

Ahora, en materia infraestructural, este proyecto consistió en la integración de 12 estaciones repetidoras de transmisión, de las cuales 8 cuentan con paneles solares, 11 enlaces de microondas y la interconexión mediante una red de fibra óptica, permitiendo mejorar la capacidad y disponibilidad del servicio en Puerto Carreño y otras localidades como Casuarito, La Esmeralda, Marandúa, La Primavera, Matiyure y Santa Cecilia.

Esto contribuyó a que se beneficien más de 50.000 clientes de claro en esa población colombiana, además de a los más de 70.000 habitantes del departamento.

El detalle del despliegue del proyecto en la región

Claro explicó que el despliegue permitió conectar a Puerto Carreño con Bogotá mediante, como ya se mencionó, una red troncal de 11 enlaces de microondas que inicia en la capital de Vichada y llega a La Primavera, municipio del mismo departamento.

Desde este punto, a través de un enlace con fibra óptica, se interconectó con la capital del país.

Son, en total, 410 kilómetros de red troncal de microondas que atraviesan la selva amazónica y 800 kilómetros de red de fibra óptica hasta Bogotá.

Para lograr este objetivo, Claro construyó siete estaciones repetidoras de transmisión nuevas, con torres que superan los 80 y 100 metros de altura en Matiyure, La Tigrera, Santa Cecilia, Marandúa, Río Tomo, La Esmeralda y El Porvenir.

La evidencia del mejoramiento

Así las cosas, y según mediciones de Medux, la herramienta utilizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el trabajo de Claro resultó en las siguientes evidencias de mejoramiento en conectividad:

Velocidad de descarga: mejora del 300%, superando los 10 Mbps.

Latencia: mejora del 20%, por debajo de 100 ms.

La disponibilidad de la red 4G ha mejorado 6.2 puntos porcentuales, pasando de 93,6% en enero a 99,8% en junio de 2026.

¿Qué dijo Claro?

Al respecto, Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia, afirmó que “las telecomunicaciones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social, y Claro reafirma su compromiso con la ampliación de cobertura e infraestructura en el país”.

Y concluyó: “Qué gran trabajo de todo el equipo de ingeniería que hizo parte de este proyecto, con esta nueva red troncal de transmisión, que es amigable con el medio ambiente, fortalecemos la conectividad de esta región alejada, facilitando el acceso a oportunidades digitales para miles de personas y contribuyendo al progreso del Vichada, así seguimos avanzando para hacer posible una Colombia mejor”.