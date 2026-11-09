Los dos funcionarios de Petro que siguen en sus cargos a casi 100 días del gobierno De la Espriella

A una semana de que el gobierno de Abelardo de la Espriella cumpla 100 días, el próximo 15 de noviembre, dos directivos nombrados durante el mandato de Gustavo Petro siguen al frente de sus entidades: Elizabeth Blandón Bermúdez, en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), y Nicolás Corso Salamanca, en la Central de Inversiones S.A. (CISA).

Fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que los dos continúan en el cargo y que no se ha nombrado reemplazo para ninguno. En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), ambos aparecen hoy con su cargo vigente (“Actual”).

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En el mismo periodo, el nuevo Gobierno ha expedido decretos de retiro de funcionarios de la administración anterior. También ordenó revisar las notarías que se entregaron en los últimos días del gobierno Petro. Acciones que desde la oposición se han calificado como similares al “Macartismo”.

Blandón fue nombrada directora general del ICFES por el Decreto 1284 del 2 de agosto de 2023, firmado por Gustavo Petro y la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara. En el SIGEP figura en el cargo desde el 8 de agosto de 2023. El 3 y 4 de noviembre participó como directora del ICFES en el GovTech Summit, en Bogotá.

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Corso asumió la presidencia de CISA el 25 de agosto de 2022, según el SIGEP y documentos de la entidad. Entre mayo de 2023 y el 4 de agosto de 2026 también estuvo encargado, en varios periodos, de la dirección de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.

Los vínculos políticos

Una fuente consultada por Caracol Radio relaciona a Blandón con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, quien en 2025 fue precandidato presidencial en la consulta del Pacto Histórico. Los dos coincidieron en el Ministerio TIC durante el gobierno de Juan Manuel Santos: Quintero como viceministro, primero de Tecnologías de la Información y luego de Economía Digital, y Blandón como directora de Gobierno Digital. Según su biografía oficial, Blandón también fue viceministra encargada de Economía Digital, el cargo que tuvo Quintero.

Además, en 2024, el portal Cuestión Pública reveló que al menos dos altos funcionarios nombrados por Blandón en el ICFES tienen vínculos con el exsenador Julián Bedoya.

Corso trabajó con Petro durante su alcaldía en Bogotá. Fue gerente de Metrovivienda y se posesionó en ese cargo ante el entonces alcalde. Fuentes le señalan a Caracol Radio que es militante de la Colombia Humana. Durante el gobierno pasado también integró la junta directiva de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) cuando la dirigía Daniel Rojas, y fue designado como representante del presidente en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Además, su esposa, la abogada Tatiana Arévalo Uribe, fue nombrada notaria 9 de Bucaramanga en los últimos días del gobierno Petro.