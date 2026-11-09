Supersalud detectó posibles inconsistencias por $356.500 millones en giros directos de las EPS

La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en los recursos que las EPS del régimen subsidiado reportaron para pagar a hospitales, clínicas y otros prestadores de servicios de salud. La alerta se conoció tras revisar postulaciones de giro directo por un total de $4,3 billones, correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026.

Según la entidad, el monto bajo alerta equivale al 8,25 % de los recursos analizados. A partir de esta revisión, la Supersalud solicitó ajustes a las EPS y adelanta verificaciones sobre la información y los soportes presentados.

Para entender el alcance de estos hallazgos, es importante explicar qué es el giro directo. Y es que, basicamnte se trata de un mecanismo mediante el cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con base en la información reportada por las EPS, transfiere directamente los recursos destinados al pago de servicios y tecnologías en salud a hospitales, clínicas y proveedores.

¿Qué encontró la Supersalud?

En el seguimiento realizado entre octubre y noviembre, la Superintendencia identificó alertas por más de $289.069 millones en la información reportada por las EPS. Además, las situaciones que requieren revisión están relacionadas con acuerdos con baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos contractuales y destinación de recursos.

Frente a estos casos, la entidad solicitó ajustes a las EPS y la verificación de los soportes correspondientes, con el fin de aclarar las inconsistencias detectadas.

Adicionalmente, como medida preventiva para septiembre, 26 prestadores fueron excluidos temporalmente del giro directo por $38.724 millones. Entre ello la Supersalud explicó que, luego, las EPS redistribuyeron esos recursos entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.

Frente a estos casos, la entidad solicitó ajustes a las EPS y la verificación de los soportes correspondientes, con el fin de aclarar las inconsistencias detectadas.