Falla en el sistema de comunicaciones aéreas de Estados Unidos: así afectó a los aeropuertos

Problemas en el despegue de vuelos en Estados Unidos generan afectaciones en varios aeropuertos locales e internacionales. Foto Getty Images / onurdongel

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó la tarde del viernes 13 de noviembre de 2026 detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Esto generó graves problemas en distintos aeropuertos dentro de la nación norteamericana y el mundo, perjudicando a los usuarios que tenían reservados sus viajes, reportándose miles de vuelos cancelados entre el viernes y sábado.

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¿Cuántos vuelos fueron cancelados hasta el momento por el suceso?

Según cifras oficiales, esta falla provocó más de 10.000 retrasos y unos 4.700 vuelos cancelados en todo el país. Los aeropuertos más afectados son el de Chicago (436 cancelaciones), el de Dallas-Fort Worth (417), el de Denver (392), el de Atlanta (384) y el de Charlotte (374).

Por su parte, la FAA, junto con expertos del sector de la aviación y telecomunicaciones, continúa en las labores para determinar con exactitud qué pudo haber provocado este incidente que posteriormente causó caos en las redes aéreas de todo el territorio.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, tienen preparada una conferencia de prensa a raíz de la contingencia que se registró el día de hoy.

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Afectaciones de aeropuertos a nivel mundial

Se reportan distintos inconvenientes en el despegue de vuelos en los países vecinos México y Canadá, notificando aerolíneas como Volaris, Aeroméxico y Air Canada mediante sus canales oficiales que, debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), no podrán retomar operaciones con normalidad.

En Europa, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea comunicó el cese de actividades con vuelos con destino a Estados Unidos, esto por petición de la FAA, que manifestó problemas técnicos a la entidad.

Teniendo la organización cerca de 42 países, de los cuales tiene como miembros a naciones como Israel y Marruecos.

Esta suspensión ha generado alarma debido a sus precedentes históricos. La última vez que se paralizó el tráfico aéreo en Estados Unidos fue en enero de 2023, ya que una falla informática en el sistema que transmite avisos de seguridad a los pilotos también obligó a suspender temporalmente los despegues en todo el país. Aquella interrupción duró cerca de dos horas.

Desde entonces solo había pasado una vez en la historia de Estados Unidos y fue cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas en el año 2001.

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