Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 nov 2026 Actualizado 13:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“¿Por qué no preguntan por ‘El Manchi’? Ahí están las respuestas": Luis Fernando Velasco a Fiscalía

El exministro Luis Fernando Velasco aseguró que lo que tiene que investigar la Fiscalía en el caso UNGRD es quién es ‘el Manchi’ y quién es la hija de ‘el Manchi’.

“La Fiscalía no ha querido investigar las barbaridades de la UNGRD”: Luis Fernando Velasco

“La Fiscalía no ha querido investigar las barbaridades de la UNGRD”: Luis Fernando Velasco

00:00:0043:53
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Fernando Velasco reveló que la fiscal María Cristina Patiño González, delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no ha querido profundizar en las investigaciones.

“¿Qué tiene que hacer un investigador? Jalar la pita, cuando usted termina viendo que toda la contratación se concentra en Antioquia, Guajiri, Santander, pues póngale algo de malicia, vaya a busque, yo le dije a la Fiscalía, y yo lo he dicho en audiencias, ¿por qué no preguntan por el Manchi? ¿Por qué no preguntan por la hija del Manchi? Pregunten, pregunten que ahí están las respuestas", dijo

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado