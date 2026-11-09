“¿Por qué no preguntan por ‘El Manchi’? Ahí están las respuestas": Luis Fernando Velasco a Fiscalía

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Fernando Velasco reveló que la fiscal María Cristina Patiño González, delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no ha querido profundizar en las investigaciones.

“¿Qué tiene que hacer un investigador? Jalar la pita, cuando usted termina viendo que toda la contratación se concentra en Antioquia, Guajiri, Santander, pues póngale algo de malicia, vaya a busque, yo le dije a la Fiscalía, y yo lo he dicho en audiencias, ¿por qué no preguntan por el Manchi? ¿Por qué no preguntan por la hija del Manchi? Pregunten, pregunten que ahí están las respuestas", dijo

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