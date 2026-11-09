“¿Por qué no preguntan por ‘El Manchi’? Ahí están las respuestas": Luis Fernando Velasco a Fiscalía
El exministro Luis Fernando Velasco aseguró que lo que tiene que investigar la Fiscalía en el caso UNGRD es quién es ‘el Manchi’ y quién es la hija de ‘el Manchi’.
“La Fiscalía no ha querido investigar las barbaridades de la UNGRD”: Luis Fernando Velasco
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Luis Fernando Velasco reveló que la fiscal María Cristina Patiño González, delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, no ha querido profundizar en las investigaciones.
“¿Qué tiene que hacer un investigador? Jalar la pita, cuando usted termina viendo que toda la contratación se concentra en Antioquia, Guajiri, Santander, pues póngale algo de malicia, vaya a busque, yo le dije a la Fiscalía, y yo lo he dicho en audiencias, ¿por qué no preguntan por el Manchi? ¿Por qué no preguntan por la hija del Manchi? Pregunten, pregunten que ahí están las respuestas", dijo
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...