Continúa aplazado el racionamiento sectorizado de agua en Medellín por buenos niveles de embalses. Foto: EPM.

Medellín, Antioquia

Gracias al buen comportamiento de las lluvias y a los niveles favorables de almacenamiento de los embalses. EPM confirmó que durante la semana del 9 al 15 de noviembre no se realizarán interrupciones programadas del servicio de acueducto en las comunas abastecidas por el embalse Piedras Blancas, en Medellín.

La decisión representa un alivio para los usuarios que venían atentos a posibles suspensiones del suministro ante las condiciones climáticas y la preocupación por la disponibilidad del recurso hídrico. Según informó la empresa, las reservas actuales permiten mantener la continuidad del servicio durante los próximos días.

No obstante, EPM advirtió que las condiciones favorables de noviembre deben aprovecharse para fortalecer las reservas de agua, especialmente ante los meses más exigentes del fenómeno de El Niño, previstos entre diciembre y marzo.

EPM insiste en el ahorro de agua ante la llegada del fenómeno de El Niño

La empresa reiteró el llamado a los ciudadanos para adoptar hábitos responsables de consumo, evitar el desperdicio y hacer un uso eficiente del agua. El objetivo es conservar los niveles de los embalses y contar con reservas suficientes para afrontar posibles cambios en las condiciones climáticas durante los próximos meses.

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Finalmente, EPM señaló que continuará monitoreando el comportamiento de las lluvias, los niveles de almacenamiento y las condiciones del sistema de abastecimiento. Cualquier novedad sobre la prestación del servicio será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.