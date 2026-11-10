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Carol Borda explicó cómo pasó de apoyar a Petro a liderar lista de Abelardo de la Espriella

Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional, estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga, donde reveló por qué dejó de ser de izquierda y pasó a liderar una de las listas al Congreso para Abelardo de la Espriella.

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Manifestó que precisamente eso llama la atención en el Capitolio, pues pasó de apoyar a Gustavo Petro a ser integrante de Salvación Nacional.

“Una persona que venía de la izquierda, era militante de izquierda, hice campaña a Gustavo Petro en 2018 y hoy pasé a liderar la lista de Abelardo de la Espriella en Bogotá, muy fuerte en la defensa de los valores que representa Salvación Nacional”, indicó.

Incluso, pidió “perdón” por su pasado en la izquierda política del país.

“Le pido perdón al pueblo colombiano, mis momentos más humildes en la política”.

¿Por qué cambió la izquierda por la derecha?

Contó que estudió ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia, donde, según expresó, hay “un activismo muy fuerte”.

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“Le decían a uno clases marxismo puro y duro. Las ideologías, las ideas liberales, conservadoras u otra idea era muy difícil encontrarla allí”, dijo.

¿Marchó en protestas de izquierda?

Reveló que sí participó en manifestaciones convocadas por la izquierda, incluso señaló que provocó policías, pero nunca lanzó piedras a los uniformados.

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“No tiré piedra, pero provoqué policías. Allá, literalmente entre todos era ir marchando y decirles ‘cerdos, marranos, antiderechos’, gritarles en la cara”, afirmó.

Diferencias entre la derecha e izquierda

Borda aseguró que ella y la derecha no están a favor de la lucha de clases, pues es un instrumento de división de la población.

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“Ese instrumento de dividir al pobre contra el rico, a la mujer contra el hombre, el negro contra el blanco. Nosotros decimos, ‘respetemos la dignidad de todo el mundo’”, concluyó.

Vea la entrevista completa con Carol Borda aquí: