Caos aéreo en Estados Unidos: pasajeros quedan atrapados en aviones por suspensión de vuelos

Colombia

Una falla en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo provocó este viernes 13 de noviembre una emergencia operativa en la aviación de Estados Unidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener las salidas de vuelos en los aeropuertos del país, una decisión que generó importantes afectaciones para miles de viajeros.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la interrupción estuvo relacionada con una falla temporal en las telecomunicaciones que afectó a los centros regionales de control aéreo. La medida fue adoptada por razones de seguridad mientras las autoridades trabajaban para restablecer las comunicaciones.

La suspensión no significó que todos los aviones que estaban en el aire tuvieran que aterrizar de emergencia: las aeronaves que ya habían despegado podían continuar hacia sus destinos, mientras que los vuelos internacionales que llegaban eran gestionados caso por caso.

Pasajeros permanecieron durante horas dentro de los aviones

Una de las situaciones más complejas se presentó en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, donde algunos viajeros tuvieron dificultades para desembarcar debido a la congestión de aeronaves y la falta de puertas disponibles.

Jairo, un pasajero que regresaba de Guatemala y tenía como destino final Portland, Oregón, contó en entrevista que se enteró de la situación mientras viajaba y que, al aterrizar en Dallas, recibió la noticia de que su vuelo de conexión había sido cancelado.

Según su relato, llevaba cerca de dos horas dentro del avión y les informaron que había aproximadamente 60 aeronaves delante de ellos esperando una puerta para desembarcar.

“Es un vuelo totalmente lleno, un vuelo con personas de diferentes edades. Hay varios niños y la situación está bastante tensa. ... Personalmente, se siente bastante calor, algunos baños los ha tenido que cerrar, los niños llorando, la gente en angustia”, relató.

El pasajero también explicó que algunos viajeros no tenían conexión a internet para comunicarse con sus familiares, por lo que otros pasajeros que sí contaban con datos móviles los ayudaron a informar que se encontraban bien.

¿Qué provocó la suspensión de vuelos?

La falla en las telecomunicaciones afectó el funcionamiento de los centros de control de tráfico aéreo, encargados de coordinar el desplazamiento de las aeronaves.

La decisión de la FAA buscaba evitar riesgos mientras se verificaba el funcionamiento de los sistemas de comunicación.

La magnitud de la afectación fue considerable:

La suspensión alcanzó a los aeropuertos de Estados Unidos.

Se registraron vuelos cancelados, retrasados y desviados.

Los pasajeros enfrentaron dificultades para continuar sus conexiones.

Las aerolíneas tuvieron que reorganizar sus operaciones y atender a los viajeros afectados.

Associated Press reportó que, para las primeras horas de la emergencia, al menos 827 vuelos habían sido desviados y cerca de 11.000 vuelos tenían programada su salida después de las 4:00 p. m.