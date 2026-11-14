Tan solo unas horas duró la gerencia del Fondo Milagro sin nadie a la cabeza, tras la renuncia del empresario Jaime Uribe en la tarde de este viernes 13 de noviembre y en medio de la polémica por la nominación mensual de quienes eran sus funcionarios, que le costaban al país más de $765 millones.

Pues luego de unas horas de confirmar la salida de Jaime Uribe, el mismo presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao será el nuevo gerente del Fondo Milagro.

Su tarea principal será la de administrar los recursos de públicos y privados que entran al Fondo, y acelerar los trabajos del plan de reconstrucción de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.

“Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas”, dijo el presidente tras confirmar la nueva designación.

¿Quién es Luis Felipe Henao?

Es un abogado, académico y político colombiano, quien fue presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Cargo que asumió desde el pasado mes de agosto, tras integrar la junta como miembro independiente en representación de los accionistas minoritarios desde el año 2025 y hasta que nombraron a Carlos Suárez en el cargo, el 17 de septiembre.

Luis Felipe Henao es casado con Luz Stella Murgas, quien en esta semana fue nombrada como la nueva presidenta de la Andi, tras la renuncia de Bruce Mac Master.

Henao fue ministro de Vivienda, entre 2013 y 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y también se desempeñó como viceministro de Vivienda, viceministro del Interior, secretario general de ambos ministerios y director encargado del INPEC.

También, fue docente universitario y ha sido parte de las juntas directivas de Empresas Públicas de Medellín y del Banco AV Villas.

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