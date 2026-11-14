Festival del Llano en el Meta este puente del 16 de noviembre: programación completa de eventos

La edición número 59 del Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano reunirá lo mejor de la tradición de esta parte del país en aspectos como gastronomía, actividades, artesanías y múltiples muestras culturales.

Para este año, se contará con la participación de la población de Castilla-La Nueva con la edición número 18 y 30 de los festivales de Tradiciones Campesinas y de cultura Llanera, respectivamente, donde se tendrán presentaciones musicales y expresiones propias del municipio.

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Programación de las festividades del Meta, para este segundo puente festivo de noviembre

En esta oportunidad, los eventos se podrán disfrutar desde el 13 al 16 de noviembre en diversas actividades como:

Cabalgatas.

Competencias de coleo.

Desfiles.

Encuentros culturales.

Conciertos.

Joropódromo.

Desde la Gobernación del Meta dieron todas las garantías de seguridad para los asistentes al evento, por medio de la articulación de un operativo especial con la Fuerza Pública y las autoridades de movilidad.

Cerca de 12.000 uniformados brindarán acompañamiento a la actividad turística de los municipios, a la seguridad en las vías y máxima atención en los puntos donde se concentren más visitantes.

El evento más esperado por los asistentes son las ‘Cuadrillas de San Martín’, que cuentan con 291 años de realización, mezclando la cabalgata y el juego en diferentes modalidades, convirtiéndose en un espectáculo que transmite la cultura del municipio de San Martín.

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¿Qué son las ‘Cuadrillas de San Martín’?

Son representaciones con un valor histórico y cultural que anualmente reúne a 60 cuadrilleros o jinetes, repartiéndose 48 como titulares y 12 como suplentes. Estos actos se realizan desde 1735 y forman parte del patrimonio cultural de la nación.

La dinámica de las ‘Cuadrillas de San Martín’ consiste en que cuatro grupos conformados por 12 jinetes denominados como Galanes, Moros, Guahibos y Cachaceros protagonizan una serie de 10 juegos ecuestres.

En los que se desarrolla la destreza mediante movimientos y representaciones que se dividirán en juegos de la siguiente forma: dos protocolarios, cuatro de paz y cuatro de guerra.

Siendo una muestra cultural que identifica al municipio de San Martín de los Llanos, el más antiguo del departamento del Meta, fundado en 1536 según la página oficial de la Gobernación del Meta.

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