¿Por qué 2026 tuvo tres viernes 13 en su calendario?: explicación y cuándo vuelve a ocurrir

¿Por qué 2026 tuvo tres viernes 13 en su calendario?: causas y cuándo vuelve a ocurrir. Fotos Getty Images

Este viernes 13 de noviembre marca el tercer y último día en que se repetirá este patrón en el calendario de 2026, ya que también se presentará en otras dos ocasiones durante el año, específicamente en los meses de febrero y marzo.

Este fenómeno ocurre al inicio de un año no bisiesto, un jueves en el calendario gregoriano. Es importante destacar que la fecha del viernes 13 puede aparecer un máximo de tres veces en un año y, al menos, una vez.

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¿En qué año se vuelven a presentar tres viernes 13?

Según el calendario Gregoriano, la próxima vez que ocurra este suceso será en 2037, luego de 11 años en los mismos meses que 2026, para después ocurrir en 2040, año bisiesto que tendrá en cambio estas fechas en enero, abril y junio.

El último año que repitió este mismo patrón antes de 2026 fue 2015 y 2009, hace 11 años y 17 años, respectivamente, en 2009 en los mismos meses febrero, marzo y noviembre.

El hecho de que se presente esta fecha en el calendario representa en varios aspectos temas como la mala suerte, la desgracia o el miedo desde tiempos antiguos e históricos en los que, desde las creencias y tradiciones, se alimenta esta superstición, de modo que no hay datos científicos que respalden esta afirmación.

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Origen de la mala suerte del viernes 13

Una de las versiones más comunes que pueden explicar el origen de esta perspectiva negativa de este día es debido a la tradición cristiana occidental al asociarse con la crucifixión de Jesucristo.

Desde otra perspectiva histórica, todo se remonta al siglo XIV, donde un viernes 13 de octubre de 1307 el rey Felipe IV de Francia ordena la captura de varios miembros de la Orden de los Caballeros Templarios para más tarde someterlos por diversos delitos; sin embargo, aunque se dé esta connotación por estos dos sucesos, no existe una prueba directa que asocie la mala reputación entre el viernes y el número 13.

¿Cómo llegó la creencia del viernes 13 a Colombia?

Esta superstición creció dentro de la cultura colombiana producto de la influencia de esta creencia en Estados Unidos, países de habla inglesa y en Europa por la influencia de series y demás producciones de entretenimiento de estas partes del mundo, desarrollándose como una idea popular con el pasar del tiempo.

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