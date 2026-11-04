Boyacá prepara su temporada navideña con iluminación y experiencias turísticas

La iluminación en el Puente de Boyacá es la más visitada por propios y turistas durante la temporada navideña / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Boyacá avanza en la preparación de su oferta turística para diciembre, con una estrategia que busca impulsar no solo los tradicionales alumbrados navideños, sino también experiencias durante el día para atraer visitantes y fortalecer la economía de los municipios.

Laura Bello, secretaria de Turismo de Boyacá, afirmó que desde el 20 de octubre se invitó a las administraciones municipales a organizar sus agendas y reportar las actividades previstas. El plazo para entregar la información se extenderá hasta el 17 de noviembre.

“Queremos que no solamente estén llenas nuestras carreteras, nuestros parques y los lugares que decidamos iluminar, sino también nuestros hoteles y restaurantes. Buscamos que las agencias de viajes y los guías de turismo tengan una temporada que les deje ganancias económicas”, dijo Bello.

La funcionaria señaló que la promoción se realizará de manera integral, aprovechando la diversidad de atractivos del departamento, desde los paisajes de alta montaña hasta las experiencias turísticas de Puerto Boyacá.

Frente a las recomendaciones de ahorro energético y las alertas por el posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño, Bello indicó que la Gobernación trabaja con los municipios y los empresarios para promover un uso responsable de los recursos durante la temporada.

“Los horarios, la calidad de las luces y el consumo de energía son temas que hemos venido trabajando con las administraciones municipales y de la mano con el gobernador. La prioridad es que haya agua para todos los boyacenses”, dijo.

La secretaria agregó que desde hace dos meses cuentan con una cartilla dirigida a los empresarios del turismo, con orientaciones para prevenir los efectos que podría generar el fenómeno climático. También advirtió que algunas actividades podrían tener que restringirse si las condiciones de disponibilidad de agua lo requieren.

“Si algunas actividades turísticas tienen que restringirse, desafortunadamente tendremos que hacerlo, siempre buscando el beneficio de las comunidades anfitrionas. No podemos poner en riesgo a las personas que viven en nuestro departamento y dependen todos los días de los recursos naturales”, agregó.

La Gobernación espera consolidar la programación navideña con la información de los municipios para promocionar a Boyacá como destino durante diciembre, procurando que la actividad turística sea compatible con el ahorro de energía y la protección del agua.