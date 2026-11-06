María José Pizarro niega haber conocido alguna relación entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez

La exsenadora María José Pizarro se pronunció sobre el caso que envuelve a Gustavo Petro y a Deicy Jiménez. Aseguró que conoció a Jiménez como una contratista de la Vicepresidencia del Congreso y que nunca tuvo conocimiento de alguna relación entre ella y el entonces presidente Petro.

Luego de la polémica que se ha avivado tras la publicación por parte de Deicy Jiménez de un video en el que se le ve junto a Gustavo Petro, Pizarro salió al paso de los señalamientos que se le han hecho a ella de haber contratado a Jiménez, dentro del presunto caso de intercambio de contratos por favores sexuales al expresidente Petro.

María José Pizarro solo se había referido en una ocasión a este tema, calificándolo como parte de una estrategia para “acabar moralmente” su nombre.

Hasta ese punto no había ofrecido mayores detalles sobre su relación con Deicy Jiménez o el contrato que se le otorgó en el Congreso, mientras ella era vicepresidenta.

Sin embargo, en un nuevo comunicado publicado este 5 de noviembre, se refirió de manera más directa a cómo conoció a Deicy.

Aseguró que la conoció “como una contratista de la Vicepresidencia, que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso”.

Además, sostuvo que su vinculación al Senado se dio “en condiciones normales”, y que nunca tuvo conocimiento de alguna situación irregular relacionada con ella, y tampoco de ninguna relación íntima con el entonces presidente Gustavo Petro.

Añadió que no ha tenido conocimiento de la vida privada, íntima o sentimental de Petro durante los años que han tgrabajado juntos, y que su relacióon ha sido “de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico.

Por otro lado, insistió en que una de sus convicciones centrales dentro de su ejercicio político es la defensa de los derechos de las mujeres, y que jamás se prestaría para “el irrespeto y el abuso hacia las mujeres, y eso incluye a aquellas que trabajan en el servicio público”.

Reiteró su lucha “contra la impunidad y por la justicia”. “Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. Cualquier insinuación diferente es mentirosa y malintecionada”, añadió.

También solicitó que se escuche a Deicy Jiménez durante el proceso “con todas las garantías y la debida protección, sin linchamientos ni presiones de ningún tipo”.

María José Pizarro pidió ser escuchada ante la Sala de Instrucción para presentar las pruebas que respalden sus afirmaciones, y aseguró que mantendrá reserva sobre el caso.