CTI realizó la extracción forense del celular de Deicy Jiménez: Más de 7 horas duró la diligencia

Deicy Jiménez y Gustavo Petro. En el círculo, captura de pantalla del video publicado por la mujer. Fotos: suministradas.

Justicia

Toda la información contenida en el celular de Deicy Jiménez quedó en poder de la Fiscalía General de la Nación, que, a través de su equipo especializado de investigadores, establecerá si existen elementos materiales probatorios que permitan advertir la posible comisión de conductas punibles por parte del expresidente Gustavo Petro.

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Más de siete horas duró la diligencia en la que se realizó la extracción forense del celular de Jiménez, la mujer que prendió el ventilador sobre los presuntos contratos irregulares que se habrían entregado en varias entidades del Estado como supuestos pagos por los favores sexuales ofrecidos a Petro.

El procedimiento de extracción digital fue adelantado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes obtuvieron la información almacenada en el dispositivo móvil de Jiménez. Estos datos serán sometidos a una minuciosa verificación para establecer si tienen relevancia dentro de la investigación.

Videos, chats, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz serán examinados para determinar si existen elementos materiales probatorios que permitan establecer la posible comisión de conductas punibles.

La diligencia se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, en compañía de un magistrado instructor de la Corte Suprema de Justicia y de su abogada de confianza, Dina Luz Malo.

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Duro pronunciamiento contra Petro

El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, aseguró que los funcionarios deben actuar ética y moralmente tanto en los espacios públicos como en los privados.

El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia que ha generado en el país el video que Deicy Jiménez publicó como prueba de su supuesta relación íntima con el exmandatario Gustavo Petro.

“Independientemente de lo íntimo, ahí lo importante es entrar a determinar las implicaciones desde el punto de vista penal de lo que pueda existir en materia de si hubo contratos con dinero del Estado. Pero también tengo que decir categóricamente que los servidores públicos tenemos que ser dignos en lo público y en lo privado. Y en eso yo creo que tenemos responsabilidades muy grandes”, dijo.

Se aplazó para los próximos 18 y 19 de noviembre la declaración libre que rendirá ante la Fiscalía, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, por solicitud del propio funcionario, quien argumentó la necesidad de recopilar información sobre los presuntos contratos irregulares relacionados con 48 mujeres durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.