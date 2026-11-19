El Gobierno de Abelardo De La Espriella presentó el balance del cierre de la Milagro Week, que desarrollaron durante tres días en Nueva York.

El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien lideró la estrategia junto al ministro de Comercio Mauricio Gómez, confirmó que cerraron con compromisos de inversión y financiación por US$43.205 millones.

Los compromisos son para llevar a cabo proyectos de infraestructura, minería, energía solar y obras viales, férreas, portuarias; además de iniciativas de salud, minerales, hidrocarburos, agroindustria, renovación urbana y conservación ambiental.

Pasaron de 13 proyectos al inicio del Gobierno a 250, cubriendo 11 sectores y 24 departamentos.

El balance incluye la modernización del aeropuerto de Rionegro y de otras cuatros terminales aéreas, además de iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos en la región del Catatumbo, apoyo a Parques Nacionales de Colombia y oportunidades de financiación para pequeñas y medianas empresas.

Madrid será la sede de la próxima Milagro Week

Todoa estos compromisos para llevar a cabo estos proyectos en Colombia, serán vigilados y los fortalecerán para la próxima versión de Milagro Week, que será en marzo del 2027 en Madrid, España.