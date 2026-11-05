Hospital San Juan de Dios recibió hoja de vida de Deicy Jiménez antes del fin del gobierno Petro

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

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Autoridades en el sector de la Salud, confirmaron que el pasado 27 de julio al Hospital Materno Infantil San Juan de Dios, en Bogotá llegó la hora de vida de Deicy Jiménez como parte de la postulación laboral a un cargo en la entidad, pocos días antes de finalizar el gobierno del presidente, Gustavo Petro.

La mujer buscaba ocupar una vacante de auxiliar administrativo, código 4044, grado 13, mediante nombramiento en provisionalidad.

En el sector público este nivel administrativo recibe una asignación básica mensual de $2.264.237 pesos y sus funciones principales se centran en el apoyo logístico, gestión documental y atención al ciudadano

¿Por qué no quedó contratada Jiménez?

La entidad confirmó a través de un documento revelado por la periodista Darcy Queen , que adelantó un estudio para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ese empleo.Sin embargo, el hospital aclaró que el trámite no pasó a las siguientes etapas y que nunca se materializaron el nombramiento ni la posesión de Jiménez en un cargo de la institución.