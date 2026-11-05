“Donde uno se levanta hay corrupción y una que otra novia del anterior presidente”: De La Espriella

No para la polémica por las denuncias que realizó ante el Congreso de La República, el director del Departamento Administrativo De la Presidencia, Carlos Ríos, sobre una presunta instrumentación de 48 mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro.

A estas denuncias, se le sumó la versión de Deicy Jiménez, quien aseguró a ver conseguido varios contratos en el Dapre, Ministerio del Interior, y otras entidades, como una especie de pago por supuestos favores sexuales al entonces presidente Gustavo Petro.

El presidente Abelardo De La Espriella había estado al margen de estas denuncias, hasta hoy, pues en medio de una mesa técnica que lideró en el Amazonas, lanzó pullas sobre este caso.

“Todo lo que hizo el gobierno pasado lo veo con gran sospecha. Donde uno levanta, siempre hay corrupción, desastre y una que otra novia del anterior presidente contratada”, dijo.

Gobierno denunció intimidaciones a Carlos Ríos

El comentario lo dio el mismo día en que la Presidencia, publicó las fotos de los tres hombres, que fueron capturados al interior de la vivienda del director del Dapre, en lo que denominan como una serie de intimidaciones de las que el funcionario ha sido víctima tras haber denunciado la presunta red de contratación irregular en la administración anterior.

Aseguraron también que las autoridades están detrás de otra persona, quien habría sido vista en cercanías al colegio de los hijos del funcionari.