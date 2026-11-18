El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, por un monto de $636 billones de pesos. (Colprensa – Catalina Olaya)

Los ministros de Hacienda, Miguel Gómez, y del Interior, Alejandro Ordóñez, llegaron este miércoles al Congreso de la República para defender la propuesta de ley de ajuste fiscal o reforma tributaria del Gobierno. El jefe de la cartera económica presentó la propuesta general ante las comisiones económicas y escuchó los reparos de varias bancadas, particularmente de la oposición.

Durante la sesión, Gómez ratificó que la decisión del Ejecutivo es no tocar el IVA a la canasta familiar, los agroinsumos y los seguros médicos. Este último punto era uno de los requerimientos de bloques como el del Centro Democrático.

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Para mantener las metas de recaudo propuestas frente a la crisis fiscal, el Ministerio confirmó que estudia mantener la tarifa de renta empresarial en el 35 %, implementar una sobretasa en la renta a personas naturales e incluso cobrar el IVA a los arrendamientos de bienes inmuebles con fines turísticos.

Por su lado, el ministro de la política, Alejandro Ordóñez, se reunió con la bancada del Partido Liberal para escuchar las líneas rojas de esta colectividad. Al término del encuentro, destacó que existe un buen ambiente para dialogar. El ministro también se reunió con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, para hablar sobre los tiempos del trámite.

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Finalmente, tras los cuestionamientos y pedidos del Pacto Histórico, el Gobierno y las mesas directivas acordaron realizar tres audiencias públicas a nivel nacional, las cuales se llevarán a cabo en Bogotá, Cali y Barranquilla durante la próxima semana. Luego de este proceso, se espera que se lleve a cabo una mesa para escuchar las propuestas de los diferentes partidos y, finalmente, construir la ponencia para el primer debate.