Quien lo confirmó fue el propio autor de la propuesta, el senador Enrique Gómez, que anunció el revés al término de la plenaria de este miércoles. El proyecto estaba en la agenda del día, pero la sesión no se llevó a cabo por falta de quórum, particularmente por la ausencia de la bancada del Pacto Histórico.

La razón técnica del hundimiento es que esta iniciativa requiere ocho debates; es decir, dos vueltas en las comisiones y plenarias de Senado y Cámara. Además, ese trámite se debe cumplir en el mismo periodo legislativo, razón por la cual ya no alcanzan los tiempos.

El senador Gómez denunció que para él se trató de una “maniobra“ del Pacto Histórico para no dar el debate sobre la JEP, ya que fue la ausencia de este bloque político la que debilitó el quórum y obligó a levantar la sesión y convocar para la próxima semana.

“Así maneja las cosas la izquierda, no quiere que le quiten su botín burocrático, el templo de impunidad, ese donde se persigue y no hay garantías para la fuerza pública“, expresó el senador de Salvación Nacional al confirmar el hundimiento.

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