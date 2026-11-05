Deicy Jiménez publicó un video con el que buscaría probar su relación con el expresidente Petro
Deicy Jiménez es la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos a cambio de favores sexuales.
Este 4 de noviembre, Deicy Alejandra Jiménez, la mujer que denunció al expresidente Gustavo Petro por un presunto intercambio de contratos a cambio de favores sexuales, publicó un video en sus redes sociales con el que, afirma, buscaría probar su relación con el exmandatario.
El video de 54 segundos, de un encuentro privado entre Jiménez y Petro, fue publicado en su cuenta de Instagram (@deicyjimenez_), junto con el siguiente mensaje:
“Hoy publicó este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, dijo Jiménez.
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Vea el video que publicó Deicy Jiménez a continuación:
¿Quién es Deicy Jiménez?
Vea un video en donde se explica quién es Deicy Jiménez.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...