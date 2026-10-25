Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

Este fin de semana se conoció la denuncia de una joven que señalaba al expresidente Gustavo Petro de haber pagado servicios sexuales con contratos en diferentes entidades del Estado. Según lo que reveló en entrevista con la Revista Semana, Deicy Jiménez, la joven denunciante, habría trabajado durante 5 años con aliados políticos del petrismo.

Caracol Radio buscó los contratos con los que habría estado vinculada Jiménez con el Estado previamente y durante el gobierno del expresidente Petro. Se encontraron en total 10 contratos, de los cuales 7 de ellos fueron con el Congreso de la República, 2 con el Ministerio de Interior y otro fue con la Supervigilancia, entidad adscrita al Ministerio de Defensa.

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¿Cuáles fueron los primeros contratos que tuvo Jiménez con el Estado?

El primero que tiene registro data de mediados del 2021, año en que fue contratada por el Congreso de la República para la división de recursos humanos por un total de $7.200.000 pesos entre agosto y diciembre de ese año. Cabe señalar que Jiménez solo cuenta con un título de bachiller.

Hubo otro contrato que fue antes de la posesión del expresidente Petro, en medio de la campaña presidencial. Este tuvo una vigencia de 5 meses por un valor de $9.420.000, trabajando en la división de recursos humanos del Senado.

Después, durante el Gobierno Petro, obtuvo un total de 7 contratos entre finales del 2022 y principios del 2026. En este periodo, ejerciendo en el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa y en el Congreso, trabajando de la mano de la vicepresidencia del Senado, cuya fecha coincide con la gestión de la entonces vicepresidente y senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Solo en el Capitolio, Jiménez terminó recibiendo poco más de 57 millones de pesos, siendo el contrato más grande con la vicepresidencia por $34.336.000. Por otro lado, los contratos de los ministerios del Interior y Defensa sumaron casi 60 millones de pesos.

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Los cargos dentro del Gobierno Petro

Durante este periodo, estuvo ejerciendo como auxiliar en la subdirección de proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Ministerio del Interior. Según el registro oficial, se encargaba del seguimiento de los proyectos financiados con los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON).

Por el lado del Ministerio de Defensa, trabajó en la Supervigilancia, siendo apoyo en el proceso de archivo y organización documental de la entidad.

A esta polémica se suma el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, el pasado miércoles 21 de octubre, sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.