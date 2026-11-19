El presidente Abelardo De La Espriella negó la información publicada por The New York Times, y aseguró que no ha rechazado ninguna propuesta de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

“Es falsa la información publicada por The New York Times, según la cual yo rechacé un plan de cooperación con los Estados Unidos para realizar operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo”, dijo.

Y es que según The New York Times, el presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, rechazó un plan que permitiría a Estados Unidos llevar a cabo operaciones militares conjuntas en el país, porque no cuenta con los votos suficientes en el Congreso para aprobar dicha medida.

Sin embargo, el mandatario colombiano señaló que “no he rechazado ninguna propuesta del Gobierno de Donald Trump”; y que por el contrario, Colombia y Estados Unidos mantienen una cooperación sólida y cada vez más estrecha en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra los carteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas.

Agregó también que, los requerimientos en materia de cooperación con los Estados Unidos siempre han estado enfocados en fortalecer las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública, y no en solicitar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, que sería competencia del Congreso de la República.