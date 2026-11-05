Deicy Jiménez tiene nueva abogada: denunció seguimientos a su representada y confirmó video de Petro

Contratos de Deicy Jiménez con el Gobierno Petro: en el último año fueron cercanos a los 60 millones

Deicy Jiménez tiene nueva abogada para ser representada, en condición de víctima, en el caso contra el expresidente Gustavo Petro relacionado con su denuncia por hechos de violencia sexual. Se trata de Dina Malo Andrade, quien además denunció que Jiménez fue seguida y fotografiada por desconocidos.

Según contó la abogada, el pasado 3 de noviembre personas sin identificar estuvieron siguiendo y tomando fotografías a Deicy Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas, imágenes que habrían sido difundidas posteriormente.

Frente a estos hechos, Malo pidió a la Fiscalía y la UNP que tomen medidas para identificar a las personas responsables del seguimiento: “Lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”.

Por otro lado, reiteró que Jiménez ha sido víctima de amenazas y que el Estado debe garantizar su integridad. Advirtió que cualquier hecho que afecte a su representada debe ser investigado inmediatamente, “considerando su posible relación con la denuncia presentada contra el exmandatario”.

Cabe recordar que apenas un día antes, el 3 de noviembre, el abogado Felipe Caballero renunció a la defensa de Deicy Jiménez por motivos de seguridad, pues venía siendo objeto de amenazas.

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Refiriéndose a esa situación, la defensora de Jiménez solicitó a las autoridades medidas de protección “en favor de la suscrita” y que “la intimidación a quienes representan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”.

El video de Petro con Deicy Jiménez

La abogada también se refirió al video publicado por Deicy Jiménez este 3 de noviembre, en el que se le ve con el expresidente Petro, y con el que busca probar que sí existía una relación entre ambos.

Malo confirmó la existencia del video y anunció que este será puesto a disposición de las autoridades el 5 de noviembre para que sea tenido en cuenta en la investigación del caso.

En contexto: Deicy Jiménez publicó video con el que buscaría probar su relación con el expresidente Petro

Finalmente, la abogada Malo expresó que “La voz de una mujer que denuncia no puede ser silenciada por el miedo”.