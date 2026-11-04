Fiscalía investiga filtraciones de información en casos de Zulma Guzmán y Eva Ferrer

Justicia

La Fiscalía General de la Nación investiga quién estaría filtrando información reservada de los procesos por envenenamiento con talio, en los que es investigada Zulma Guzmán, así como de las declaraciones de Eva Ferrer, en el marco de la indagación contra Verónica Alcocer, exprimera dama de la Nación.

“La Fiscalía General de la Nación advierte sobre la gravedad de la divulgación no autorizada de información de indagaciones y actuaciones judiciales sometidas a reserva legal”, señaló en un comunicado el ente acusador.

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Según la Fiscalía, “estos hechos pueden afectar el debido proceso, comprometer el desarrollo de las investigaciones y vulnerar la integridad de los testigos y el buen nombre de las víctimas”.

El ente acusador le hizo un llamado a las partes en cada uno de los procesos sobre la confidencialidad que tienen que preservar de cada uno de los aspectos de la diligencia.

“Los servidores públicos y las partes intervinientes que tienen acceso a estas actuaciones están obligados a preservar su confidencialidad, de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad sobre los hechos y no admite excepciones por fuera de las disposiciones legales”, señaló la Fiscalía.

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Investigación

Por estos hechos la Fiscalía compulsó copias para que se determiné quién está detrás de las filtraciones en los dos casos de importancia nacional.

Por esto “ordenó actividades de policía judicial para establecer el origen de las filtraciones de información relacionada con las audiencias y los documentos del proceso por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá y dejó a otras personas lesionadas; así como de las sesiones cumplidas hasta el momento de la diligencia de declaración juramentada de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer Galcerán, casos que tienen un alto grado de complejidad y relevancia nacional”.

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Esto busca determinar las circunstancias de lo ocurrido, identificar a los posibles responsables y compulsar las copias disciplinarias y penales a que haya lugar.

Por último, la Fiscalía reiteró que respeta la libertad de prensa y el derecho a la información, y “reitera que a los funcionarios judiciales les asiste la obligación de actuar con rigor en la custodia del material probatorio y denunciar oportunamente la violación de la reserva legal”.