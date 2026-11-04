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Caso Zulma Guzmán: juez fijó nuevas fechas para la audiencia de extradición en marzo de 2027

Caracol Radio conoció que el juez británico John Zaniy suspendió la audiencia del proceso de extradición de Zulma Guzmán a Colombia, reprogramándola para el 15, 19 y 22 de marzo del próximo año.

Esta decisión obedece a la necesidad de analizar nueva evidencia que ha llegado desde Colombia, relacionada con el caso de envenenamiento con talio de dos menores de edad en el norte de Bogotá.

Zulma Guzmán fue escoltada fuera de la Corte por tres oficiales y trasladada nuevamente a la cárcel de alta seguridad de mujeres, la Prisión de Su Majestad Bronzefield (HMP Bronzefield), donde permanecerá a la espera de las nuevas fechas del juicio de extradición.

¿En qué va el caso de Zulma Guzmán?

Conviene recordar que el proceso judicial de Zulma Guzmán Castro ha sufrido importantes retrasos en la corte número uno de Londres debido a la presentación de nuevos documentos de imputación por parte de la Fiscalía General de Colombia.

Entre los hallazgos que presentó la Fiscalía se expuso el historial de búsqueda de una cuenta de correo electrónico de la acusada, actualmente eliminada, en el que figuraban consultas sobre cómo utilizar el talio, sustancia con la que estaban impregnadas las frambuesas consumidas por las víctimas.

Detalles del caso con Talio en Bogotá

En abril de 2025, el país se vio conmocionado por la muerte de dos adolescentes, Emilia Forero e Inés de Bedout, ambas de 15 años. Las jóvenes fallecieron a causa de una intoxicación con talio, un metal inodoro y altamente peligroso, que consumieron tras ingerir unas frambuesas.

La necropsia confirmó que las muertes fueron resultado del consumo de talio, encontrado en fresas con chocolate que las menores comieron en un apartamento en el norte de la ciudad, después de su jornada escolar.

Un informe de Medicina Legal sugirió que el talio fue añadido “intencionalmente” a los alimentos, por lo que la Fiscalía determinó que fue un acto premeditado. El caso dejó de ser tratado como una intoxicación accidental y fue oficialmente catalogado como homicidio, tras el giro definitivo de la investigación penal.

Las pruebas recolectadas, incluyendo la trazabilidad del paquete, registros de mensajería, análisis químicos de alimentos y testimonios, apuntan a Zulma Guzmán, una mujer que habría tenido cercanía previa con la familia de De Bedout.

Guzmán permanece en el Reino Unido desde el miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando fue detenida mientras intentaba huir de las autoridades. Para ese momento, tenía activa una circular roja de Interpol.

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