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03 nov 2026 Actualizado 16:47

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Justicia

Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía: habló sobre Euclides Torres

La española rinde nuevamente declaración ante la Fiscalía sobre su examiga Verónica Alcocer.

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

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Eva Ferrer comparece nuevamente ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de la indagación que se adelanta contra su examiga Verónica Alcocer por presuntos hechos de corrupción, tráfico de armas y drogas, así como por el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares de Venezuela a Colombia.

La española comparece de manera virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En medio de la declaración juramentada, Ferrer se refirió a una visita del polémico empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño.

También mencionó a Mario Alcocer, al senador Agmeth Escaf y a Manel Grau.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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