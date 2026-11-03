Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía: habló sobre Euclides Torres
La española rinde nuevamente declaración ante la Fiscalía sobre su examiga Verónica Alcocer.
Eva Ferrer comparece nuevamente ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de la indagación que se adelanta contra su examiga Verónica Alcocer por presuntos hechos de corrupción, tráfico de armas y drogas, así como por el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares de Venezuela a Colombia.
La española comparece de manera virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.
En medio de la declaración juramentada, Ferrer se refirió a una visita del polémico empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño.
También mencionó a Mario Alcocer, al senador Agmeth Escaf y a Manel Grau.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...