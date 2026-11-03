Eva Ferrer comparece ante la Fiscalía: habló sobre Euclides Torres

Eva Ferrer comparece nuevamente ante la Fiscalía General de la Nación, en medio de la indagación que se adelanta contra su examiga Verónica Alcocer por presuntos hechos de corrupción, tráfico de armas y drogas, así como por el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares de Venezuela a Colombia.

La española comparece de manera virtual ante la Fiscalía 76, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En medio de la declaración juramentada, Ferrer se refirió a una visita del polémico empresario Euclides Torres a la Casa de Nariño.

También mencionó a Mario Alcocer, al senador Agmeth Escaf y a Manel Grau.

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