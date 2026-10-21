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21 oct 2026 Actualizado 18:28

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Justicia

Imputación de cargos contra Zulma Guzmán por caso de frambuesas envenenadas será el 9 de noviembre

Foto de referencia. Fiscalía: Getty Images - Zulma Guzman: Jenny Angarita.

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El 9 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Zulma Guzmán por el escándalo de las frambuesas envenenadas con talio.

Los delitos son: homicidio agravado y tentativa de homicidio.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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