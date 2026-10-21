Imputación de cargos contra Zulma Guzmán por caso de frambuesas envenenadas será el 9 de noviembre
El 9 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra Zulma Guzmán por el escándalo de las frambuesas envenenadas con talio.
Los delitos son: homicidio agravado y tentativa de homicidio.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...