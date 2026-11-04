Fiscal en aparente estado de embriaguez participó en una audiencia

La fiscal Silvana Uribe al parecer estaba bajo el influjo de las bebidas embriagantes en una audiencia. Foto: Tomada del video.

Justicia

El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia prendió las alarmas por un video que circula en redes sociales y que muestra a una reconocida fiscal que, en aparente estado de embriaguez, se presentó y participó en una audiencia pública realizada recientemente ante el juez Segundo Promiscuo Municipal de Anserma (Caldas).

En un video de ocho minutos y 24 segundos se escuchan palabras soeces y frases inconclusas. Incluso, es la procesada quien pide respeto durante la diligencia.

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Precisamente, el abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, aseguró que, si este episodio hubiera sido protagonizado por un abogado, habría sido detenido e incluso suspendido.

“Nos llama la atención qué habría ocurrido si quien concurre a una audiencia embriagado es un defensor, es un litigante, si quien se expresa con ese tipo de palabras es un litigante. No lo duden, la audiencia se habría suspendido, probablemente lo habrían arrestado y seguramente le habrían puesto unas copias disciplinarias. Esto nos muestra un sistema abiertamente dispar, siempre en contra del litigante”, señaló Bernate.

Entre tanto, Caracol Radio conoció que se trata de la fiscal Silvana Uribe y que la diligencia en la que participó bajo los efectos del alcohol ocurrió en julio de este año.

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A raíz de este caso, la Dirección Seccional de Caldas compulsó copias el martes 21 de julio para que la Comisión de Disciplina Judicial adelante la indagación correspondiente y, en el ámbito de sus competencias, realice las valoraciones y adopte las acciones disciplinarias a que haya lugar.

Por su parte, la Comisión de Disciplina Judicial abrió el radicado con el que se dio inicio al proceso disciplinario.