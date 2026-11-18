Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

La JEP alertó sobre el deterioro de las condiciones de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, durante una audiencia pública nacional de seguimiento a las medidas de protección para exintegrantes de las Farc-EP y miembros de la fuerza pública que comparecen ante esta jurisdicción.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, 533 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, 18 de ellos durante 2026. Además, se registran 1.584 víctimas de desplazamiento forzado, 31 de desaparición forzada y 34 de secuestro. En conjunto, el 17 % de quienes dejaron las armas ha sufrido asesinatos u otras graves afectaciones.

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La audiencia reunió a representantes del Gobierno nacional, autoridades departamentales y municipales, organismos de control, organizaciones de firmantes y representantes de 59 alcaldías y gobernaciones. Durante la jornada se expusieron las principales amenazas que enfrenta esta población, especialmente en 17 Nuevas Áreas de Reincorporación identificadas con riesgo alto en Antioquia, Cauca, Huila, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.

Entre los hechos denunciados durante este año se encuentran amenazas, atentados, desplazamientos, una desaparición, cinco homicidios registrados en agosto y una incursión armada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Aldemar Galán, en Patía, Cauca.

JEP advierte sobre estigmatización y falta de garantías de seguridad

La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió frenar la estigmatización contra los firmantes, al considerar que estos señalamientos incrementan los riesgos para sus vidas, especialmente en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá y Nariño.

La entidad insistió en que las garantías de seguridad no pueden limitarse a esquemas de escoltas y vehículos blindados. Según lo expuesto, la protección integral requiere condiciones dignas de vivienda, continuidad de los proyectos productivos, presencia institucional en los territorios e investigaciones que permitan identificar y sancionar a los responsables de los ataques.

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Gobierno anuncia medidas para fortalecer la protección de los firmantes

Durante la audiencia, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que la seguridad de los firmantes y el cumplimiento de las decisiones judiciales son prioridades del Gobierno. Además, anunció que la Unidad Nacional de Protección realizará nuevos estudios de riesgo conforme a los estándares establecidos por la Corte Constitucional.

Entretanto, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, informó que 1.513 uniformados acompañan a 1.548 firmantes en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

La consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, señaló que se buscará garantizar los recursos necesarios para la seguridad de los firmantes y sus familias, así como fortalecer las acciones de implementación del Acuerdo de Paz.

Finalmente, la JEP anunció la apertura de un incidente de medidas correccionales contra la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), debido a su inasistencia a la audiencia.