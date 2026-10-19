Fiscalía radicó solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán
Los delitos por los que se pidió formulación de imputación son: homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.
La Fiscalía acaba de radicar solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán, quien permanece en el Reino Unido.
Los delitos por los que se pidió formulación de imputación son: homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.
Noticia en desarrollo.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...