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19 oct 2026 Actualizado 16:28

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Justicia

Fiscalía radicó solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán

Los delitos por los que se pidió formulación de imputación son: homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Zulma Guzmán. Foto: Proporcionada

Zulma Guzmán. Foto: Proporcionada

Zulma Guzmán. Foto: Proporcionada
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La Fiscalía acaba de radicar solicitud de imputación de cargos contra Zulma Guzmán, quien permanece en el Reino Unido.

Los delitos por los que se pidió formulación de imputación son: homicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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