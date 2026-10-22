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22 oct 2026 Actualizado 13:49

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Justicia

Eva Ferrer se reunirá con el Departamento de EE. UU. tras las denuncias contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer ya declaró ante la Procuraduría y ayer, empezó a comparecer ante la Fiscalía pero aún no ha entregado pruebas, aunque sí ha expresado que las tiene.

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF
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Eva Ferrer se reunirá con el Departamento de Estado en Washington (Estados Unidos), esto luego de sus denuncias sobre presunto tráfico de drogas, armas y el supuesto traslado de 2.5 millones de dólares de Venezuela a Colombia, por parte de Verónica Alcocer, quien fungió como primera dama de la Nación.

Según se conoció, la reunión con la justicia norteamericana se realizará el próximo miércoles 28 de octubre.

Ferrer estaba acompañada por uno de los abogados defensores

Precisamente, el abogado Jhony Batalla le confirmó a Caracol Radio que Ferrer está muy interesada en aportar las pruebas que tiene contra su examiga Verónica Alcocer ante las autoridades estadounidenses.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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