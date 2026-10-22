Eva Ferrer se reunirá con el Departamento de EE. UU. tras las denuncias contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer se reunirá con el Departamento de Estado en Washington (Estados Unidos), esto luego de sus denuncias sobre presunto tráfico de drogas, armas y el supuesto traslado de 2.5 millones de dólares de Venezuela a Colombia, por parte de Verónica Alcocer, quien fungió como primera dama de la Nación.

Según se conoció, la reunión con la justicia norteamericana se realizará el próximo miércoles 28 de octubre.

Ferrer estaba acompañada por uno de los abogados defensores

Precisamente, el abogado Jhony Batalla le confirmó a Caracol Radio que Ferrer está muy interesada en aportar las pruebas que tiene contra su examiga Verónica Alcocer ante las autoridades estadounidenses.