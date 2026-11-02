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02 nov 2026 Actualizado 05:32

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Orden Público

Atentado con explosivos en Planadas, Tolima cerca a una base militar

Según la información preliminar, se trató de una volqueta cargada con explosivos que fue detonada en el barrio Aeropuerto y dejó varios heridos.

Ibagué
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Un atentado con explosivos se reportó en Planadas, Tolima, la noche de este domingo 1 de noviembre. Según la información preliminar, una volqueta con explosivos fue detonada cerca a la base militar del municipio.

El hecho habría dejado afectaciones a la infraestructura de viviendas cercanas y varios heridos que están siendo trasladados a centros de salud.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, rechazó la situación, calificándola como de “extrema gravedad”. Informó que desde el gobierno departamental se está coordinando con la Alcaldía de Planadas y la fuerza pública para evaluar las afectaciones y hacer acompañamiento a la comunidad.

Christian Coronado

Christian Coronado

Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...

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