Atentado con explosivos en Planadas, Tolima cerca a una base militar

Un atentado con explosivos se reportó en Planadas, Tolima, la noche de este domingo 1 de noviembre. Según la información preliminar, una volqueta con explosivos fue detonada cerca a la base militar del municipio.

El hecho habría dejado afectaciones a la infraestructura de viviendas cercanas y varios heridos que están siendo trasladados a centros de salud.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, rechazó la situación, calificándola como de “extrema gravedad”. Informó que desde el gobierno departamental se está coordinando con la Alcaldía de Planadas y la fuerza pública para evaluar las afectaciones y hacer acompañamiento a la comunidad.