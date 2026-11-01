Ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede trabajar: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que en el departamento no se puede desconocer la situación de amenaza que enfrentan algunas comunidades por la presencia de estructuras armadas ilegales y el crecimiento de economías criminales que buscan disputarle al Estado el control del territorio.

“No podemos guardar silencio frente a la minería ilegal que amenaza nuestros ríos, que destruye nuestros ecosistemas y que alimenta las nuevas formas de violencia que estamos viviendo en nuestro territorio”, aseguró la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La mandataria de los tolimenses advirtió que no se puede permitir que en los territorios que durante décadas sufrieron por la guerra terminen sometidos a nuevas formas de criminalidad que atentan contra la tranquilidad de los pobladores en algunos municipios.

“Quiero ser absolutamente clara, ningún grupo armado ilegal tiene derecho a decidir quién puede trabajar, quién puede circular, quién puede producir o quién puede vivir tranquilo en una vereda del Tolima”, resaltó.

Además, manifestó que la autoridad legitima es la del Estado Colombiano por lo que los derechos de los ciudadanos son innegociables “Yo creo en la paz, pero también creo en la seguridad, también creo en la justicia, en el respeto por la institucionalidad y en la protección de la vida que es sagrada”.

A la vez destacó que la paz sin seguridad es frágil, pero también la seguridad sin oportunidades es insuficiente “El desarrollo sin presencia del Estado es difícilmente sostenible”.

Finalmente aseguró que “Desde Chaparral quiero enviarle un mensaje a Colombia: El sur del Tolima no puede estar condenado a repetir su historia; esta tierra que conoció la violencia también tiene la capacidad de convertirse en un ejemplo de legalidad, reconciliación y desarrollo. Quiero que cada campesino de estos cuatro municipios tenga la certeza que no está solo”.

Lo manifestado por la gobernadora del Tolima fue en el marco de la rendición de cuentas de la inversión en los municipios PDET de Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ataco.