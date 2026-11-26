De acuerdo con el balance entregado a Caracol Radio por el teniente coronel Gustavo Adolfo Pérez Campos, jefe del Área de Protección a la Infancia y Adolescencia, de las personas capturadas por delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 142 son hombres y 32 son mujeres.

Por regiones, los mayores resultados operativos se han concentrado en Antioquia con 50 capturas, seguida de Bogotá con 21, Valle del Cauca con 12, Meta con 10 y Cundinamarca con 8, como parte del trabajo conjunto con autoridades judiciales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

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“Es una afectación que realmente frustra los sueños de nuestra niñez. Debemos estar muy prestos a ver esos cambios repentinos que sufren los menores de edad, ese aislamiento que pueden llegar a presentar producto de la situación que están viviendo, que los está afectando” explicó.

Sobre cómo detectar posibles casos, el oficial explicó que los explotadores suelen instrumentalizar a los menores mediante dinero, regalos, ropa, celulares o dispositivos electrónicos, y llamó a las familias a estar atentas a cambios repentinos de conducta, aislamiento, ansiedad, estrés o preocupación constante.

En el ámbito digital, el teniente coronel Pérez instó a madres, padres y cuidadores a implementar controles parentales y mantener un acompañamiento cercano: “En esta era no podemos simplemente pretender que con prohibir vamos a lograr orientar y acompañar a nuestros hijos; es necesario que realmente conozcamos esos medios de control para que acompañemos y en esa orientación, en ese conocimiento, nuestros hijos se sientan respaldados”.

Para la temporada decembrina, 1.418 integrantes de los grupos de protección a la infancia y adolescencia reforzarán la prevención, vigilancia, control e investigación criminal en centros comerciales, terminales terrestres y aéreos, zonas turísticas, parques con alumbrados navideños y eventos con aglomeraciones, recordando prevenir accidentes por pólvora, extravíos y excesos en el consumo de licor por parte de adultos responsables.

Finalmente, la Policía recordó que la ciudadanía puede reportar riesgos o delitos a través de la línea 141 del Bienestar Familiar, la línea de emergencias 123 y el CAI Virtual para el bloqueo de páginas o contenidos en redes sociales que amenacen a los menores.