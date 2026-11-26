Policía reportó 174 capturas contra explotación sexual infantil y mil menores protegidos en 2026
El balance operacional de la institución en lo corrido de 2026 incluye una aprehensión, 1.014 traslados por protección articulados con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un plan de 1.418 uniformados para las festividades de fin de año.
De acuerdo con el balance entregado a Caracol Radio por el teniente coronel Gustavo Adolfo Pérez Campos, jefe del Área de Protección a la Infancia y Adolescencia, de las personas capturadas por delitos asociados a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, 142 son hombres y 32 son mujeres.
Por regiones, los mayores resultados operativos se han concentrado en Antioquia con 50 capturas, seguida de Bogotá con 21, Valle del Cauca con 12, Meta con 10 y Cundinamarca con 8, como parte del trabajo conjunto con autoridades judiciales y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
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“Es una afectación que realmente frustra los sueños de nuestra niñez. Debemos estar muy prestos a ver esos cambios repentinos que sufren los menores de edad, ese aislamiento que pueden llegar a presentar producto de la situación que están viviendo, que los está afectando” explicó.
Sobre cómo detectar posibles casos, el oficial explicó que los explotadores suelen instrumentalizar a los menores mediante dinero, regalos, ropa, celulares o dispositivos electrónicos, y llamó a las familias a estar atentas a cambios repentinos de conducta, aislamiento, ansiedad, estrés o preocupación constante.
En el ámbito digital, el teniente coronel Pérez instó a madres, padres y cuidadores a implementar controles parentales y mantener un acompañamiento cercano: “En esta era no podemos simplemente pretender que con prohibir vamos a lograr orientar y acompañar a nuestros hijos; es necesario que realmente conozcamos esos medios de control para que acompañemos y en esa orientación, en ese conocimiento, nuestros hijos se sientan respaldados”.
Para la temporada decembrina, 1.418 integrantes de los grupos de protección a la infancia y adolescencia reforzarán la prevención, vigilancia, control e investigación criminal en centros comerciales, terminales terrestres y aéreos, zonas turísticas, parques con alumbrados navideños y eventos con aglomeraciones, recordando prevenir accidentes por pólvora, extravíos y excesos en el consumo de licor por parte de adultos responsables.
Finalmente, la Policía recordó que la ciudadanía puede reportar riesgos o delitos a través de la línea 141 del Bienestar Familiar, la línea de emergencias 123 y el CAI Virtual para el bloqueo de páginas o contenidos en redes sociales que amenacen a los menores.