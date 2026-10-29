Ante escalada de violencia, Gobernadora del Tolima pide militarizar el sur del Departamento

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz le hizo un llamado al Gobierno Nacional, para una militarización inmediata del municipio de Ataco y de los corredores estratégicos del sur del departamento tras una grave escalada de violencia.

Mediante un mensaje en sus redes sociales, le solicitó al Ejecutivo y al Ministerio de Defensa el despliegue de tropas, acciones inmediatas contra estructuras criminales y el regreso de la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido) al departamento.

“En tres días, cuatro personas han sido asesinadas en el sur del Tolima, y tres más se encuentran desaparecidas. Esto es una masacre; estamos regresando a épocas infames que creíamos superadas”, manifestó la mandataria departamental

Matiz advirtió que las versiones preliminares apuntan a la minería ilegal como uno de los factores que estaría financiando estructuras criminales y alimentando la violencia en municipios como Ataco, Chaparral y todo el sur del departamento.

“Estamos regresando a épocas infames que creíamos superadas. Esto no es un hecho aislado”, manifestó la mandataria seccional, quien cuestionó la falta de resultados contundentes frente a la situación de orden público.

“Presidente, cuenta con todo nuestro respaldo, pero el Tolima no puede esperar más. Señor ministro de Defensa, le pido acciones, acciones inmediatas”, expresó la gobernadora.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, responsabilizó al Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, del secuestro de cinco personas en zona rural del municipio de Ataco, al sur del departamento.

La mandataria aseguró que existen serios indicios de que este grupo armado tendría en su poder a los ciudadanos y anunció que se adelantan gestiones para lograr su liberación.

Según explicó, la Alcaldía de Ataco y la Personería municipal coordinan una comisión humanitaria que permita llegar hasta el lugar donde se encuentran las personas y facilitar su regreso a la libertad.