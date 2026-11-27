Ejército frustra nuevo atentado terrorista en el Meta
Días después del atentado contra la Gobernación del Meta, la Fuerza Pública impidió la ejecución de una nueva acción terrorista en el departamento.
El Ejército Nacional frustró un nuevo atentado terrorista en el departamento del Meta. Tropas de la Séptima Brigrada de la Cuarta División interceptaron un camión acondicionado con explosivos en la vía hacia Puerto Gaitán.
Noticia en desarrollo...
Christian Coronado
Comunicador Social y Periodista de la Universidad de la Sabana. Actualmente editor de la noche del Servicio...