Un muerto y tres capturados deja operación militar contra disidencias Farc en Valle del Cauca

El Ejército Nacional reportó la desarticulación de la Compañía Eiber González, perteneciente al grupo armado organizado residual Adán Izquierdo, facción de Iván Mordisco, durante una operación militar en la vereda El Moral, corregimiento de Tenerife, en el municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. El balance preliminar es de un integrante muerto en desarrollo de operaciones militares, tres capturados y un menor de 17 años aprehendido.

Entre los capturados se encuentra Alex Antonio Jaramillo Hoyos, alias ‘J. J.’, señalado como cabecilla de esta compañía, quien resultó herido durante el desarrollo de la operación. En el despliegue participaron tropas de la Tercera División, la Brigada 3 del Ejército y unidades del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Durante la operación fueron incautados cuatro fusiles, una escopeta, una pistola, dos revólveres y un mortero hechizo. También fueron encontrados 16 granadas para drones, siete dispositivos explosivos, 12 proveedores y 153 cartuchos de diferentes calibres.

Adicionalmente, las autoridades reportaron la incautación de una motocicleta, 13 celulares, un computador portátil, cinco radios de comunicación, una cámara de seguridad, una antena Starlink, material de intendencia, 12 pancartas y 11 millones de pesos en efectivo.

Según el Ejército, esta operación afecta la estructura de mando y las finanzas de esta compañía, señalada de realizar acciones de constreñimiento, agresiones y extorsiones contra la población civil en el centro del Valle del Cauca.