Colombia

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional cumple dos décadas de funcionamiento. Reconocida en el país como la unidad estratégica que selecciona a ciudadanos con capacidades, competencias y principios necesarios para ser policías.

El proceso de selección en la institución

En estás dos décadas, se han seleccionado los ciudadanos con las capacidades, competencias y principios necesarios para asumir la responsabilidad de ser policías. De modo que estos procesos han destacado la modernización tecnológica, la innovación científica y la optimización del proceso de selección.

Además, uno de los principales avances de la institución ha sido la implementación del Sistema de Información para el Servicio de Selección de Personal en la Policía Nacional (SINCO). Una plataforma que adapta la incorporación de recursos logísticos, financieros y humanos..

Le puede interesar: Más de 100 policías participaron en jornada de memoria y derechos humanos en Medellín

Ampliar Cerrar

Uso de las tecnologías en los procesos

El proceso de selección se realiza de manera virtual, a través de 31 módulos estratégicos. Como por ejemplo, la gestión digital de expedientes, la autenticación biométrica de aspirantes y la interoperabilidad con plataformas de la Policía Nacional y otras entidades gubernamentales.

El proceso de selección virtual ayuda a mejorar la trazabilidad, agiliza las validaciones y facilita la toma de decisiones, ofreciendo mayores garantías de seguridad y transparencia.

Igualmente la Dirección de Incorporación es una de las primeras instituciones en aplicar el diseño de baterías psicométricas, que son utilizadas para seleccionar integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía.

Con estás herramientas se pueden valorar características psicológicas, competencias y perfiles requeridos para el ejercicio de la profesión policial.

Desafíos y nuevas oportunidades

Para el 2027, la Dirección de Incorporación espera convertirse en un pilar de la Jefatura Nacional de Desarrollo Humano, con nuevos retos que amplíen sus capacidades.

Entre las prioridades de la institución se espera avanzar en la implementación del SINCO 2.0, para mejorar la atención a los aspirantes y perfeccionar los instrumentos de evaluación para que el mecanismo de selección sea más eficiente y confiable.

Además de ampliar sus estrategias de comunicación y posicionamiento institucional y de esta forma acercar la oferta a las nuevas generaciones llegando a más ciudadanos.

También puede leer: En Magangué, Policía conmemoró Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer