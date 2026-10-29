Siete allanamientos contra ‘Los Brujos’ del Tolima: buscan pruebas del lavado de activos

Tolima

Caracol Radio conoció que las autoridades de Colombia y los Estados Unidos adelantaron un operativo conjunto contra la red trasnacional conocida como ‘Los Brujos’ en los municipios de Ibagué y El Espinal en el Tolima.

En la operación en la que se adelantaron siete allanamientos participaron soldados del Gaula Militar Tolima, de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en un trabajo coordinado con el CTI de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la agencia Homeland Security Investigations, HSI, de la Embajada de Estados Unidos.

“En cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía General de la Nación, dentro de un proceso judicial por el delito de lavado de activos, se ejecutaron un total de 7 diligencias de allanamiento y registro, de las cuales 5 se realizaron en Ibagué y 2 en El Espinal, departamento del Tolima”, informaron las autoridades.

En cada uno de los allanamientos se logró recaudar la material probatorio que permitirá adelantar la caracterización de los vinculados a este negocio ilícito en la que ciudadanos bajo la modalidad de falsos servicios esotéricos y falsos trámites migratorios, afectando principalmente a residentes en los Estados Unidos.

“Como resultado de los allanamientos, se logró la incautación de 14 computadores portátiles, 9 celulares, 2 iPad, 2 torres de computador, una SIM Card, 12 cuadernos con información de interés, 2 sellos Approved, una bandera de Estados Unidos, una bata de juez, un escudo del U. S. Department of Homeland Security, elementos para videoconferencias y manuales con conceptos migratorios”, revelaron las autoridades.