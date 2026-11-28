Con la alerta de inminencia, la Defensoría busca nuevas acciones para solucionar la emergencia humanitaria que afrontan estas comunidades. / Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades departamentales para atender el deterioro de la situación humanitaria en Arenal y otros municipios del sur de Bolívar, tras los recientes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en áreas rurales.

El pronunciamiento se produce luego del ataque perpetrado en las últimas horas contra la Policía Nacional en la cabecera municipal de Arenal, en el que murió el subintendente Óscar Mauricio Díaz. Según recordó la entidad, este es el tercer hostigamiento contra la Fuerza Pública en esa localidad en lo corrido de 2026.

Los uniformados operaban desde el Centro Integral de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz —obra de los programas PDET— luego de que la estación de Policía fuera destruida en un ataque en julio pasado.

“Estos hechos, además de afectar a la Fuerza Pública, ponen en riesgo la vida y la integridad de la población civil que reside en inmediaciones del centro y comprometen un espacio concebido para promover la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz en el territorio”, señaló la Defensoría.

El organismo advirtió que la escalada armada mantiene bajo amenaza de desplazamiento forzado y confinamiento a los habitantes de las zonas rurales, donde las fallas en las comunicaciones dificultan verificar la magnitud de la emergencia. Entre mayo y septiembre de este año, la entidad documentó 22 emergencias humanitarias en la subregión que impactaron a más de 11.000 personas.

Ante este panorama, la entidad exigió a los actores armados ilegales el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el cese de las hostilidades contra la población civil, sus bienes y la naturaleza, así como garantías para el acceso humanitario y la libre movilidad.

Asimismo, recordó que el riesgo ya había sido advertido mediante la Alerta Temprana Estructural 034 de 2023 para Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, cuyo seguimiento en agosto de 2026 evidenció un cumplimiento medio de las recomendaciones y la Alerta Temprana de Inminencia 003 de 2026, enfocada en Montecristo, Norosí, Regidor y Río Viejo.

Finalmente, la Defensoría solicitó al Ministerio del Interior convocar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y pidió a la Gobernación de Bolívar citar de manera extraordinaria el Subcomité de Prevención y Protección para activar las rutas de atención humanitaria en el territorio.