Rafael Martínez calificó de sospechosa la captura de Caicedo y señaló presunta persecución judicial. Foto: Captura de Video

El exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, reaccionó a la captura de Carlos Caicedo en España y cuestionó la decisión de la Fiscalía de solicitar su detención. El dirigente político aseguró que el exmandatario no ha sido condenado y defendió su derecho a la presunción de inocencia.

Martínez sostuvo que Caicedo y su equipo de defensa no conocerían los detalles de la causa judicial más allá de lo divulgado públicamente.

“Carlos no ha sido condenado, al punto que al día de hoy ni Carlos Caicedo ni su defensa conocen cuál es la causa más allá de lo que se ha dicho en medios de comunicación”, manifestó.

El exgobernador también aseguró que, hasta días antes de la captura, Caicedo había expresado su disposición de comparecer ante los requerimientos de la Fiscalía. Además, afirmó que el exmandatario ha enfrentado más de 700 procesos a lo largo de su trayectoria política.

“Sorprende la decisión de la Fiscalía, en la medida en que hasta esta semana, la pasada incluso, se había ofrecido la comparecencia por parte de Caicedo”, señaló.

Señala una presunta persecución judicial

En su pronunciamiento, Martínez cuestionó las circunstancias en las que se produjo la orden de captura y calificó de sospechosa su expedición pocos días después de un seminario político en el que participó Caicedo.

El exgobernador también expresó su preocupación por lo que considera una posible persecución judicial contra el exmandatario y pidió que se respeten sus garantías procesales.

“Carlos Caicedo hoy goza de la presunción de inocencia” afirmó Martínez, quien también hizo señalamientos sobre una supuesta instrumentalización del proceso judicial.