Ejército incautó más de dos toneladas de marihuana en en municipio de Funza
Un hombre fue capturado durante la operación adelantada por tropas de la Brigada XIII sobre el corredor vial de La Gran Vía.
En las últimas horas, tropas de la Décima Tercera Brigada, adscrita a la Quinta División, a través del Batallón de Policía Militar N.° 13, lograron la incautación de más de dos toneladas de marihuana y la captura de un hombre en el municipio de Funza, Cundinamarca.
La operación militar se desarrolló sobre el corredor vial de La Gran Vía, donde, mediante labores de seguimiento y control, los soldados ubicaron e interceptaron un vehículo procedente del departamento del Cauca. Durante la inspección, encontraron en su interior el cargamento de estupefacientes que era transportado.
La sustancia incautada, el vehículo y el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...