En las últimas horas, tropas de la Décima Tercera Brigada, adscrita a la Quinta División, a través del Batallón de Policía Militar N.° 13, lograron la incautación de más de dos toneladas de marihuana y la captura de un hombre en el municipio de Funza, Cundinamarca.

La operación militar se desarrolló sobre el corredor vial de La Gran Vía, donde, mediante labores de seguimiento y control, los soldados ubicaron e interceptaron un vehículo procedente del departamento del Cauca. Durante la inspección, encontraron en su interior el cargamento de estupefacientes que era transportado.

La sustancia incautada, el vehículo y el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes.