El presidente Abelardo De La Espriella entregó los resultados de un operativo de registro, control e intervención en la cárcel de Villahermosa, en Cali, como parte de la lucha contra las bandas criminales que operan desde centros de reclusión.

La intervención se realizó en dos patios de la carcel que albergan a 706 privados de la libertad.

Según las cifras entregadas por De La Espriella, las autoridades incautaron:

34 celulares.

1 módem wifi.

20 tarjetas SIM.

70 cargadores.

640 papeletas de marihuana.

36 papeletas de base de cocaína.

35 armas cortopunzantes.

$5.120.000 en efectivo.

El mandatario manifestó que ha dado instrucciones para que se intensifiquen los controles en los centros penitenciarios, se impida el ingreso de elementos prohibidos y se desarticulen las redes criminales que operan desde las cárceles.

“No voy a tolerar que desde una celda se siga extorsionando, amenazando y atentando contra la tranquilidad de los colombianos”, finalizó el presidente.