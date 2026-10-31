Sicarios asesinan a dragoneante del INPEC en Cali

Un nuevo caso de asesinato enluta al INPEC en Cali. Esta vez, la víctima es el dragoneante Luis Francisco Ramírez, asesinado la noche de este viernes 30 de octubre luego de culminar su jornada laboral en la cárcel de Villahermosa.

Según la información preliminar, el funcionario fue atacado a tiros por sicarios mientras transitaba en su motocicleta en un cruce vial del barrio El Recuerdo, cerca al centro de reclusión en el que trabajaba.

El INPEC lamentó la noticia a través de sus redes sociales, asegurando que es un crimen que enluta a la institución y merece absoluto rechazo.

El asesinato del dragoneante Ramírez se suma a otros hechos de violencia de los que han sido víctimas integrantes del Instituto Penitenciario.

Tan solo la semana pasada, en Armenia, otro dragoneante del INPEC resultó herido tras un atentado armado en el que recibió tres impactos con arma de fuego.

Incluso, el presidente Abelardo De La Espriella a inicios del mes de octubre se refirió a la situación de los atentados contra funcionarios del INPEC, asegurando que “no quedarán impunes”. Esto luego de que otro atentado dejara heridos a dos dragoneantes en Barranquilla.