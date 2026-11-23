Alianza público-privada destinó más de 10mil millones para reactivar negocios afectados por el sismo
Con una inversión superior a los diez mil millones de pesos, la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia se unieron para impulsar la recuperación de empresas y emprendimientos afectados por el terremoto de agosto.
Cali, Valle del Cauca
Un total de 867 negocios afectados por el terremoto en Cali comenzaron a recibir apoyos productivos para recuperar su actividad económica.
La estrategia, liderada por la Alcaldía en alianza con la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación WWB Colombia, contempla una inversión de 10.300 millones de pesos para beneficiar a cerca de 1.300 unidades productivas, mediante la entrega de maquinaria, equipos, herramientas e insumos.
La selección de los beneficiarios se realizó tras visitas de verificación en 19 comunas y nueve zonas rurales de Cali, donde se identificaron los daños y las necesidades de cada establecimiento.
Además de los apoyos materiales, el programa incluye acompañamiento técnico y psicosocial para facilitar la recuperación de los negocios, proteger empleos y fortalecer su sostenibilidad.
Las entregas continuarán de manera progresiva a medida que se completen los planes de inversión y las validaciones correspondientes.