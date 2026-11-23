Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío disputarán la final de ida del Torneo BetPlay 2026-II

Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío se enfrentarán este lunes 23 de noviembre, a partir de las 7:30 p.m., en el partido de ida de la gran final del Torneo BetPlay DIMAYOR 2026-II.

El equipo vallecaucano, dirigido por José Manuel Rodríguez, consiguió su clasificación tras derrotar 2-1 a Unión Magdalena. Por su parte, Deportes Quindío, bajo la dirección técnica de Harold Rivera, aseguró su presencia en la final luego de superar 2-0 a Real Cundinamarca y alcanzar 12 puntos.

La Comisión Arbitral designó a Steven Camargo, de Bogotá, como juez central del compromiso. Estará acompañado por Andrés Martínez y Omar Munar, también de Bogotá, quienes actuarán como asistentes Nro. 1 y Nro. 2.

El cuarto árbitro será Andrés Banguera, del Huila; mientras que Lisandro Castillo, de Bogotá, estará a cargo del VAR y Nataly Arteaga, de Nariño, cumplirá las funciones de AVAR.

La serie se definirá en dos encuentros. El partido de vuelta está programado para el sábado 28 de noviembre, a las 4:30 p.m., en el estadio Centenario de Armenia.

Si Deportes Quindío se corona campeón del segundo semestre, obtendrá el ascenso directo a la Liga BetPlay 2027, gracias a su posición en la tabla de clasificación anual. En cambio, si Boca Juniors de Cali se queda con el título, tendrá que disputar la gran final anual frente a Envigado, campeón del primer semestre, para definir el otro cupo de ascenso.

De esta manera, el compromiso en Yumbo será el primer capítulo de una final que promete emociones y en la que ambos equipos buscarán dar el primer paso hacia el título y el anhelado ascenso.